Весной 2020 года в парке Левобережном в Ростове откроют фонтан

Кроме того, Логвиненко рассказал, что до 2021 года в Ростове может быть построен «летящий» мост, который соединит парк Левобережный и стадион «Ростов Арена». Он подчеркнул, что мост будет возводиться за счет бюджетных средств. При этом для строительства объекта необходимо внести изменения в Генплан города.