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Весной 2020 года в парке Левобережном в Ростове откроют фонтан

23 декабря 2019, 17:29
Фото: pixabay.com
Новый фонтан планируется построить в парке Левобережный в Ростове-на-Дону, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в ходе встречи с журналистами.

Фонтан хотят открыть 1 мая 2020 года. Строительство объекта профинансирует одна из коммерческих организаций.

Кроме того, Логвиненко рассказал, что до 2021 года в Ростове может быть построен «летящий» мост, который соединит парк Левобережный и стадион «Ростов Арена». Он подчеркнул, что мост будет возводиться за счет бюджетных средств. При этом для строительства объекта необходимо внести изменения в Генплан города.

Ранее стало известно, что в Ростове определились с подрядчиком строительства моста на Малиновского. Контракт на реконструкцию путепровода стоимостью 2,2 миллиарда рублей заключен с АО «Ростовавтомост».

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