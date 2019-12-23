Весной 2020 года в парке Левобережном в Ростове откроют фонтан

Фонтан хотят открыть 1 мая 2020 года. Строительство объекта профинансирует одна из коммерческих организаций.
Кроме того, Логвиненко рассказал, что до 2021 года в Ростове может быть построен «летящий» мост, который соединит парк Левобережный и стадион «Ростов Арена». Он подчеркнул, что мост будет возводиться за счет бюджетных средств. При этом для строительства объекта необходимо внести изменения в Генплан города.
Ранее стало известно, что в Ростове определились с подрядчиком строительства моста на Малиновского. Контракт на реконструкцию путепровода стоимостью 2,2 миллиарда рублей заключен с АО «Ростовавтомост».