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В Таганроге отремонтируют памятник Ленину

24 декабря 2019, 07:25
Фото: ск. Томский Н. В., арх. Заварзин А. А. / wikimedia.org
ленин таганрог
В Таганроге отремонтируют расположенный на Октябрьской площади памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину, сообщил глава администрации Андрей Лисицкий.

Как пишет «Ерш», перед ремонтом в городе завершат все процедуры по оформлению земельного участка под памятником культурного наследия регионального значения. Именно из-за неразберихи с землей памятник не попал в проект общего благоустройства Октябрьской площади. С этой целью МКУ «Благоустройство» направило в горадминистрацию заявление о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование.

Власти подготовили соответствующее постановление и разработали смету по ремонту памятника. Подрядчику предстоит очистить монумент, отреставрировать пьедестал, заменить гранитные плиты, ступени и выполнить ряд других работ.

Ранее в Азове вандалы повредили несколько деревьев возле памятника освободителям.

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