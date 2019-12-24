В Таганроге отремонтируют памятник Ленину

Как пишет «Ерш», перед ремонтом в городе завершат все процедуры по оформлению земельного участка под памятником культурного наследия регионального значения. Именно из-за неразберихи с землей памятник не попал в проект общего благоустройства Октябрьской площади. С этой целью МКУ «Благоустройство» направило в горадминистрацию заявление о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование.