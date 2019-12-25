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Posted 25 декабря 2019, 12:02

Published 25 декабря 2019, 12:02

Modified 1 октября, 15:21

Updated 1 октября, 15:21

Три новые пожарные части появятся в 2020 году в Ростовской области

25 декабря 2019, 12:02
Три новые пожарные части построят в сельских поселениях Ростовской области в 2020 году, сообщило региональное правительство.

В 2019 году в регионе построили новые пожарные части в Миллеровском и Орловском районах, кроме того, купили два специальных автомобиля, 16 малых лесопатрульных комплексов и 30 мотопомп.

Благодаря профилактической работе в области снизилось число техногенных пожаров, на 44% сократилось количество случаев возгорания растительности и на 66% уменьшилась пройденная огнем площадь.

Ранее стало известно, что в отдаленных населенных пунктах Ростовской области создадут добровольные пожарные службы.

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