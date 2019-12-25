Три новые пожарные части появятся в 2020 году в Ростовской области

Posted 25 декабря 2019, 12:02
Published 25 декабря 2019, 12:02
Modified 1 октября, 15:21
Updated 1 октября, 15:21
В 2019 году в регионе построили новые пожарные части в Миллеровском и Орловском районах, кроме того, купили два специальных автомобиля, 16 малых лесопатрульных комплексов и 30 мотопомп.
Благодаря профилактической работе в области снизилось число техногенных пожаров, на 44% сократилось количество случаев возгорания растительности и на 66% уменьшилась пройденная огнем площадь.
Ранее стало известно, что в отдаленных населенных пунктах Ростовской области создадут добровольные пожарные службы.