В Ростове оштрафовали мужчину, гулявшего по городу с ножом

Posted 26 декабря 2019, 15:01
Published 26 декабря 2019, 15:01
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
По улице Соборный в сторону Проспекта Максима Горького днем в четверг разгуливал мужчина с ножом в руках. По словам очевидцев, он приставал к прохожим, возможно, находился под действием алкоголя. Свидетели ЧП вызвали на место сотрудников полиции, хулигана удалось задержать и доставить в отдел полиции.
«В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.1 „Мелкое хулиганство“. В результате противоправных действий никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.
Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.