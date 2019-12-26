В Ростове оштрафовали мужчину, гулявшего по городу с ножом

По улице Соборный в сторону Проспекта Максима Горького днем в четверг разгуливал мужчина с ножом в руках. По словам очевидцев, он приставал к прохожим, возможно, находился под действием алкоголя. Свидетели ЧП вызвали на место сотрудников полиции, хулигана удалось задержать и доставить в отдел полиции.