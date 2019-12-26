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Posted 26 декабря 2019, 15:01

Published 26 декабря 2019, 15:01

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

В Ростове оштрафовали мужчину, гулявшего по городу с ножом

26 декабря 2019, 15:01
В Ростове-на-Дону составлен административный протокол в отношении мужчины, нарушавшего общественный порядок, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

По улице Соборный в сторону Проспекта Максима Горького днем в четверг разгуливал мужчина с ножом в руках. По словам очевидцев, он приставал к прохожим, возможно, находился под действием алкоголя. Свидетели ЧП вызвали на место сотрудников полиции, хулигана удалось задержать и доставить в отдел полиции.

«В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.1 „Мелкое хулиганство“. В результате противоправных действий никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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