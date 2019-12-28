Полиция Ростова проверит жестокое обращение с верблюдом в парке Горького

Posted 28 декабря 2019, 10:45
Published 28 декабря 2019, 10:45
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
В социальных сетях возмутилась жительница Ростова, которая считает, что состояние верблюда в парке Горького у главной елки вызывает тревогу.
«Верблюд уже второй день не выходит из головы. Животному просверлили челюсть и вставили болты и цепь. Я долго смотрела, думала может через ноздри. Но нет, челюсть, а может и губу, я анатомию верблюдов не знаю…», — пишет она.
В комментариях пользователи порекомендовали обратиться с заявлением в полицию, что и сделала ростовчанка. Приспособление, которое обнаружила женщина у верблюда, устанавливают в чувствительном месте для того, чтобы животное боялось куда-то убежать.
«В полицию поступало заявление о жестоком обращении с животным. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.