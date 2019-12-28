rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря 2019, 10:45

Published 28 декабря 2019, 10:45

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Полиция Ростова проверит жестокое обращение с верблюдом в парке Горького

28 декабря 2019, 10:45
Сотрудники полиции Ростовской области проводят проверку по факту заявления о жестоком обращении с верблюдом в парке Горького, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

В социальных сетях возмутилась жительница Ростова, которая считает, что состояние верблюда в парке Горького у главной елки вызывает тревогу.

«Верблюд уже второй день не выходит из головы. Животному просверлили челюсть и вставили болты и цепь. Я долго смотрела, думала может через ноздри. Но нет, челюсть, а может и губу, я анатомию верблюдов не знаю…», — пишет она.

В комментариях пользователи порекомендовали обратиться с заявлением в полицию, что и сделала ростовчанка. Приспособление, которое обнаружила женщина у верблюда, устанавливают в чувствительном месте для того, чтобы животное боялось куда-то убежать.

«В полицию поступало заявление о жестоком обращении с животным. По данному факту проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика