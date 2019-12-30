Четыре тонны жира без документов задержали в Чертковском районе

По словам водителя, груз он вез из села Крюково Тамбовской области в Батайск. Предположительно, животный жир предназначался для изготовления мыла, но из-за категории «кормовой» попал в поле зрения ветеринаров. В итоге всю партию задержали до выяснения обстоятельств.