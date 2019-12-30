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Posted 30 декабря 2019, 16:36

Published 30 декабря 2019, 16:36

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Четыре тонны жира без документов задержали в Чертковском районе

30 декабря 2019, 16:36
Автомобиль «ГАЗ 3010», заполненный ящиками с кормовым жиром, остановили в Чертковском районе, сообщило управление ветеринарии по Ростовской области.

Автомобиль остановили для ветконтроля на 801-м километре трассы М-4 «Дон», всего в кузове перевозили четыре тонны жира. При этом сопроводительных ветеринарных документов на груз водитель предоставить не смог.

По словам водителя, груз он вез из села Крюково Тамбовской области в Батайск. Предположительно, животный жир предназначался для изготовления мыла, но из-за категории «кормовой» попал в поле зрения ветеринаров. В итоге всю партию задержали до выяснения обстоятельств.

Ранее в Ростов не пустили две тонны сыра и колбасы без документов.

#Общество#Новости
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