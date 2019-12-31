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Posted 31 декабря 2019, 10:35

Published 31 декабря 2019, 10:35

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Названы площадки для запуска фейерверков в Таганроге

31 декабря 2019, 10:35
В Таганроге Ростовской области определили площадки, на которых разрешено запускать фейерверки в новогоднюю ночь, сообщили в городской администрации.

По данным мэрии использовать пиротехнику можно будет у центральных ворот Парка Горького, в парке имени 300-летия Таганрога. Кроме того, доступна территория бывшей танцплощадки в Приморском парке.

Издание Ерш пишет, что запускать фейреверки можно в определенные периоды. Разрешается это делать с 22:00 31 декабря по 02:00 1 января, а также с 22:00 6 января по 1:00 7 января.

В других местах и другое время использовать пиротехнику запрещено.

Ранее появилась информация в Ростове завершили работы по украшению города к Новому 2020 году.

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