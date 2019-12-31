Названы площадки для запуска фейерверков в Таганроге

Posted 31 декабря 2019, 10:35
Published 31 декабря 2019, 10:35
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
По данным мэрии использовать пиротехнику можно будет у центральных ворот Парка Горького, в парке имени 300-летия Таганрога. Кроме того, доступна территория бывшей танцплощадки в Приморском парке.
Издание Ерш пишет, что запускать фейреверки можно в определенные периоды. Разрешается это делать с 22:00 31 декабря по 02:00 1 января, а также с 22:00 6 января по 1:00 7 января.
В других местах и другое время использовать пиротехнику запрещено.