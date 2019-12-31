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Posted 31 декабря 2019, 11:53

Published 31 декабря 2019, 11:53

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Почти 30 единиц оружия изъяли за год в ростовском аэропорту

31 декабря 2019, 11:53
В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов с начала текущего года у пассажиров изъяли 29 единиц оружия, сообщает Ростовская таможня.

Всего за год завели 836 дел об административных правонарушениях. Некоторые пассажиры привозят под видом сувениров ножи и кастеты.

«В 2019 году завели 26 дел об административных правонарушениях. Таможенники изъяли более 29 единиц оружия», — сказано в сообщении.

Кроме того, выявили 62 факта незаконного перемещения денег. У нарушителей изъяли свыше 6,5 миллиона рублей.

Также было возбуждено более 166 административных дел за незаконный провоз алкоголя. У пассажиров изъяли 469 литров продукции.

#Общество#Новости
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