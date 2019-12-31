Почти 30 единиц оружия изъяли за год в ростовском аэропорту

Posted 31 декабря 2019, 11:53
Published 31 декабря 2019, 11:53
Modified 1 октября, 13:58
Updated 1 октября, 13:58
Всего за год завели 836 дел об административных правонарушениях. Некоторые пассажиры привозят под видом сувениров ножи и кастеты.
«В 2019 году завели 26 дел об административных правонарушениях. Таможенники изъяли более 29 единиц оружия», — сказано в сообщении.
Кроме того, выявили 62 факта незаконного перемещения денег. У нарушителей изъяли свыше 6,5 миллиона рублей.
Также было возбуждено более 166 административных дел за незаконный провоз алкоголя. У пассажиров изъяли 469 литров продукции.