Почти 30 единиц оружия изъяли за год в ростовском аэропорту

В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов с начала текущего года у пассажиров изъяли 29 единиц оружия, сообщает Ростовская таможня.

Всего за год завели 836 дел об административных правонарушениях. Некоторые пассажиры привозят под видом сувениров ножи и кастеты. «В 2019 году завели 26 дел об административных правонарушениях. Таможенники изъяли более 29 единиц оружия», — сказано в сообщении. Кроме того, выявили 62 факта незаконного перемещения денег. У нарушителей изъяли свыше 6,5 миллиона рублей. Также было возбуждено более 166 административных дел за незаконный провоз алкоголя. У пассажиров изъяли 469 литров продукции.