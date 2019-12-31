Стали известны подробности гибели солдата в воинской части под Ростовом

Posted 31 декабря 2019, 05:45
Published 31 декабря 2019, 05:45
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
Инцидент произошел в Каменском районе в ночь на 29 декабря. В воинской части 19-летний парень не проснулся утром.
«Сослуживцы не смогли разбудить солдата и обратились к врачам. Медики констатировали смерть парня», — говорится в публикации.
По данным издания, к установлению всех деталей случившегося подключились следователи. Тело парня доставили в Гуково, где во вторник пройдут похороны.