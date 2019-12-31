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Posted 31 декабря 2019, 05:45

Published 31 декабря 2019, 05:45

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Стали известны подробности гибели солдата в воинской части под Ростовом

31 декабря 2019, 05:45
В Ростовской области после отбоя в воинской части скончался солдат-срочник, сообщило издание Donday.

Инцидент произошел в Каменском районе в ночь на 29 декабря. В воинской части 19-летний парень не проснулся утром.

«Сослуживцы не смогли разбудить солдата и обратились к врачам. Медики констатировали смерть парня», — говорится в публикации.

По данным издания, к установлению всех деталей случившегося подключились следователи. Тело парня доставили в Гуково, где во вторник пройдут похороны.

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