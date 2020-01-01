Вандалы разгромили недавно открытый после реконструкции парк «Осенний» в Ростове

На снимках видно, что неизвестные разворотили скамейки и урны для мусора. «Первый же праздник показал, что у парка живут не только люди, любящие и ценящие его уют, но и вандалы. Я не знаю как можно назвать этих нелюдей, нет такого литературного слова! Моральные уроды!», — возмутился автор поста. При этом, по словам очевидцев, вандалы орудовали после 04.00 1 января