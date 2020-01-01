Вандалы разгромили недавно открытый после реконструкции парк «Осенний» в Ростове

Posted 1 января 2020, 16:29
Published 1 января 2020, 16:29
Modified 1 октября, 13:26
Updated 1 октября, 13:26
На снимках видно, что неизвестные разворотили скамейки и урны для мусора. «Первый же праздник показал, что у парка живут не только люди, любящие и ценящие его уют, но и вандалы. Я не знаю как можно назвать этих нелюдей, нет такого литературного слова! Моральные уроды!», — возмутился автор поста. При этом, по словам очевидцев, вандалы орудовали после 04.00 1 января
«Если администрация откажется это ремонтировать, мне, конечно, будет обидно, но понятно! Столько труда вложено, для того что бы какой-то великовозрастный недочеловек показал свою дурную силу?», — отметила подписчица паблика.
Напомним, что в парке провели работы по благоустройству, для посетителей сделали летнюю эстраду, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки. Кроме того, стала больше территория для прогулок и появился фонтан.
К работам подключили и местных жителей, они корректировали проект и контролировали качество работ. Во время открытия парка всех присутствующих поздравил Дед Мороз.