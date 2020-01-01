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Posted 1 января 2020, 16:29

Published 1 января 2020, 16:29

Modified 1 октября, 13:26

Updated 1 октября, 13:26

Вандалы разгромили недавно открытый после реконструкции парк «Осенний» в Ростове

1 января 2020, 16:29
Неизвестные вандалы разгромили парк «Осенний», который был торжественно открыт после реконструкции 28 декабря, сообщили очевидцы в соцсетях.

На снимках видно, что неизвестные разворотили скамейки и урны для мусора. «Первый же праздник показал, что у парка живут не только люди, любящие и ценящие его уют, но и вандалы. Я не знаю как можно назвать этих нелюдей, нет такого литературного слова! Моральные уроды!», — возмутился автор поста. При этом, по словам очевидцев, вандалы орудовали после 04.00 1 января

«Если администрация откажется это ремонтировать, мне, конечно, будет обидно, но понятно! Столько труда вложено, для того что бы какой-то великовозрастный недочеловек показал свою дурную силу?», — отметила подписчица паблика.

Напомним, что в парке провели работы по благоустройству, для посетителей сделали летнюю эстраду, велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки. Кроме того, стала больше территория для прогулок и появился фонтан.

К работам подключили и местных жителей, они корректировали проект и контролировали качество работ. Во время открытия парка всех присутствующих поздравил Дед Мороз.

#Анна Петрова#Политика#Новости
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