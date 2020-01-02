Пьяный водитель протаранил дверь и припарковался внутри магазина в Азове

ДТП произошло 1 января около пяти часов утра. После «удачного» празднования Нового года нетрезвый водитель Ford Focus допустил столкновение с припаркованным ВАЗ- 2114, после чего решил скрыться с места аварии. Но через пару минут водитель иномарки передумал и припарковался внутри хозяйственного магазина.