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Posted 2 января 2020, 08:25

Published 2 января 2020, 08:25

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Пьяный водитель протаранил дверь и припарковался внутри магазина в Азове

2 января 2020, 08:25
Нетрезвый водитель в Азове припарковал автомобиль внутри хозяйственного магазина, сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло 1 января около пяти часов утра. После «удачного» празднования Нового года нетрезвый водитель Ford Focus допустил столкновение с припаркованным ВАЗ- 2114, после чего решил скрыться с места аварии. Но через пару минут водитель иномарки передумал и припарковался внутри хозяйственного магазина.

Подписчики популярного паблика раскритиковали поведение водителя, севшего в нетрезвом состоянии за руль. «Когда уже за синее вождение сажать начнут», «Сел пьяным за руль, считай себя убийцей. Сажать от пяти лет», — оставили комментарии подписчики.

«Он просто очень хозяйственный, пока все пьют, в магазин решил рвануть с утра пораньше», — пошутил еще один комментатор.

#Анна Петрова#Новости
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