Пьяный водитель протаранил дверь и припарковался внутри магазина в Азове

Posted 2 января 2020, 08:25
Published 2 января 2020, 08:25
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
ДТП произошло 1 января около пяти часов утра. После «удачного» празднования Нового года нетрезвый водитель Ford Focus допустил столкновение с припаркованным ВАЗ- 2114, после чего решил скрыться с места аварии. Но через пару минут водитель иномарки передумал и припарковался внутри хозяйственного магазина.
Подписчики популярного паблика раскритиковали поведение водителя, севшего в нетрезвом состоянии за руль. «Когда уже за синее вождение сажать начнут», «Сел пьяным за руль, считай себя убийцей. Сажать от пяти лет», — оставили комментарии подписчики.
«Он просто очень хозяйственный, пока все пьют, в магазин решил рвануть с утра пораньше», — пошутил еще один комментатор.