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Posted 3 января 2020, 08:24

Published 3 января 2020, 08:24

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

До 20 января продлили домашний арест ростовской активистке Шевченко

3 января 2020, 08:24
Ростовская активистка Анастасия Шевченко останется под домашним арестом до 20 января, решение вынес районный Ленинский суд Ростова-на-Дону.

Как пишет ресурс «Юг. МБХ медиа», заседание суда провели в закрытом режиме, пришедших попросили покинуть зал в самом начале заседания и обратно уже не впустили. Отмечается, что сделали это, чтобы исключить разглашение неких персональных данных.

Ранее Анастасии Шевченко продлили домашний арест до 18 января 2020 года, за время ареста обвиняемая должна ознакомиться с 25 томами уголовного дела.

Анастасия Шевченко стала первым в России фигурантом уголовного дела по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Ранее представители «Открытой России» сообщали, что Шевченко обвиняют в участии в политических дебатах в Таганроге и публикации анонса школы муниципальных депутатов в Ростове.

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