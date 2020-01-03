До 20 января продлили домашний арест ростовской активистке Шевченко

Как пишет ресурс «Юг. МБХ медиа», заседание суда провели в закрытом режиме, пришедших попросили покинуть зал в самом начале заседания и обратно уже не впустили. Отмечается, что сделали это, чтобы исключить разглашение неких персональных данных.