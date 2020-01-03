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Нанять грамотного блогера посоветовали хейтеры Дмитрию Тарасову

3 января 2020, 08:57
Фото: instagram.com/tarasov23
Футболисту Дмитрию Тарасову, который является мужем ростовской модели Анастасии Костенко, посоветовали нанять грамотного блогера, обсуждения развернулись на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов опубликовал праздничное семейное фото и подвел итоги за последние десять лет. Хейтеры тут же обвинили его в безграмотности и посоветовали нанять блогера, который вел бы его соцсети.

«Ты не понимаешь, что десятилетие ещё не закончилось? 2020-й это завершающий год десятилетия. Новое десятилетие начнется в 2021 году. Как можно это не понимать??? Уровень развития поражает», — написал один из комментаторов. «Ему срочно надо нанять блогера грамотного. Как что-нибудь напишет, хоть стой, хоть падай, начинает с одного, заканчиват совсем другим», — поддержал другой хейтер.

Ранее хейтеры Тарасова заявили, что ему «досталось по заслугам».

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