Нанять грамотного блогера посоветовали хейтеры Дмитрию Тарасову

«Ты не понимаешь, что десятилетие ещё не закончилось? 2020-й это завершающий год десятилетия. Новое десятилетие начнется в 2021 году. Как можно это не понимать??? Уровень развития поражает», — написал один из комментаторов. «Ему срочно надо нанять блогера грамотного. Как что-нибудь напишет, хоть стой, хоть падай, начинает с одного, заканчиват совсем другим», — поддержал другой хейтер.