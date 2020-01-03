Одной из самых влиятельных женщин в футболе назвали ростовчанку Викторию Лопыреву

«На прошлой неделе я была в Катаре на чемпионате мира среди клубов, и один из ведущих бразильских медиахолдингов сделал материал обо мне, назвав одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе. Было очень приятно», — написала Лопырева.
Напомним, Виктория Лопырева была послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в Ростове. Как пишет модель, ее до сих пор приглашают на футбольные мероприятия. «Хотя порой не понимала, почему меня так часто спрашивают о тактике или просят подвести итоги матча. Видимо, во мне уже начали видеть эксперта», — поделилась девушка.