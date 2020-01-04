В Таганроге Daewoo Matiz опрокинулся на крышу в результате ДТП

Автомобиль Daewoo Matiz перевернулся на крышу в результате аварии в Таганроге, сообщается в городском паблике.

Столкновение произошло на перекрестке улицы Свободы и переулка Красногвардейского, от удара автомобиль перевернулся на крышу. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Как пишут пользователи, в момент аварии на перекрестке не работал светофор. Ранее в Батайске легковой автомобиль вылетел в водосточную канаву после столкновения с другой машиной. Водителя с травмами доставили в больницу.