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Posted 6 января 2020, 17:01

Published 6 января 2020, 17:01

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Суд Ростова пересмотрит меру пресечения Анастасии Шевченко 10 января

6 января 2020, 17:01
Сюжет
Эксклюзив
Заседание по обжалованию домашнего ареста обвиняемой в организации деятельности, признанной нежелательной в России, Анастасии Шевченко Ростовский областной суд отложил на 10 января, сообщает RostovGazeta.

Шевченко стала первым в России фигурантом уголовного дела по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Ранее представители «Открытой России» сообщали, что Шевченко обвиняют в участии в политических дебатах в Таганроге и публикации анонса школы муниципальных депутатов в Ростове. Ранее суд продлил ей домашний арест до 18 января 2020 года, за время ареста обвиняемая должна ознакомиться с 25 томами уголовного дела.

«Одна жалоба адвоката Шевченко не поступила в суд и по ходатайству Шевченко и ее второго адвоката заседание отложили до 10 января. Адвокаты намерены добиться смягчения условий домашнего ареста, арест никто не отменит, она знакомится с делом еще месяц или два. Чтобы она могла выходить из дома гулять, отводить детей в школу, беседовать с учителями. Все следственные действия завершены, она не может уже повлиять на свидетелей по делу, на это давят ее адвокаты», — комментирует дело Шевченко экс-прокурор Евгений Беркович.

По другим делам «Открытой России» в Краснодаре и в Екатеринбурге — обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, говорит Беркович.

«Они держат год уже Шевченко под домашним арестом, это же жестоко. У нее мать старенькая больная, дети-школьники. Один ребенок за это время умер…», — отметил Беркович.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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