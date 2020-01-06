Суд Ростова пересмотрит меру пресечения Анастасии Шевченко 10 января

«Одна жалоба адвоката Шевченко не поступила в суд и по ходатайству Шевченко и ее второго адвоката заседание отложили до 10 января. Адвокаты намерены добиться смягчения условий домашнего ареста, арест никто не отменит, она знакомится с делом еще месяц или два. Чтобы она могла выходить из дома гулять, отводить детей в школу, беседовать с учителями. Все следственные действия завершены, она не может уже повлиять на свидетелей по делу, на это давят ее адвокаты», — комментирует дело Шевченко экс-прокурор Евгений Беркович.