Власти Ростова пообещали сохранить исторические здания в центре города

На сегодняшний день в центре Ростова насчитывается девять многоквартирных домов, которые были признаны объектами культурного наследия, и находящиеся в аварийном состоянии. Самым известным из этих зданий является Доходный дом Беньямина Григорьевича Кисина и Исаака Григорьевича Фроймовича, расположенный по улице Московской.