Власти Ростова пообещали сохранить исторические здания в центре города

Posted 7 января 2020, 09:47
Published 7 января 2020, 09:47
Modified 1 октября, 13:31
Updated 1 октября, 13:31
На сегодняшний день в центре Ростова насчитывается девять многоквартирных домов, которые были признаны объектами культурного наследия, и находящиеся в аварийном состоянии. Самым известным из этих зданий является Доходный дом Беньямина Григорьевича Кисина и Исаака Григорьевича Фроймовича, расположенный по улице Московской.
Глава администрации Ленинского района Владимир Влазнев провел рабочую встречу, в рамках которой осмотрел объекты. Он пояснил, что одна из главных задач городской администрации - сохранение исторического и архитектурного вида зданий центральной части. «В ходе объезда участники встречи рассмотрели возможность реконструкции объектов культурного наследия, в том числе с привлечением инвестиций», — отмечается в сообщении.
Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что власти Ростова-на-Дону намерены сократить защитные зоны памятников и упростить снос аварийного и ветхого жилья в центре города.