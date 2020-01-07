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Posted 7 января 2020, 09:47

Published 7 января 2020, 09:47

Modified 1 октября, 13:31

Updated 1 октября, 13:31

Власти Ростова пообещали сохранить исторические здания в центре города

7 января 2020, 09:47
В администрации Ленинского района Ростова-на-Дону пообещали сохранить многоквартирные дома, подлежащие реконструкции в центре города, говорится в сообщении горадминистрации.

На сегодняшний день в центре Ростова насчитывается девять многоквартирных домов, которые были признаны объектами культурного наследия, и находящиеся в аварийном состоянии. Самым известным из этих зданий является Доходный дом Беньямина Григорьевича Кисина и Исаака Григорьевича Фроймовича, расположенный по улице Московской.

Глава администрации Ленинского района Владимир Влазнев провел рабочую встречу, в рамках которой осмотрел объекты. Он пояснил, что одна из главных задач городской администрации - сохранение исторического и архитектурного вида зданий центральной части. «В ходе объезда участники встречи рассмотрели возможность реконструкции объектов культурного наследия, в том числе с привлечением инвестиций», — отмечается в сообщении.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что власти Ростова-на-Дону намерены сократить защитные зоны памятников и упростить снос аварийного и ветхого жилья в центре города.

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