Полицейские в Ростове устроили погоню за пьяным водителем

Posted 8 января 2020, 09:15
Published 8 января 2020, 09:15
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
Происшествие было зафиксировано в ночь на 7 января. В ходе проведения рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД попытались остановить Hyundai Accent. Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции остановиться. После этого два экипажа ГИБДД погнались за нарушителем, блокировали движение автомобиля.
Находившегося за рулем 30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.