rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января 2020, 09:15

Published 8 января 2020, 09:15

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Полицейские в Ростове устроили погоню за пьяным водителем

8 января 2020, 09:15
Полицейские в Ростове-на-Дону устроили погоню за водителем Hyundai Accent, который проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке, говорится в сообщении регионального ГУ МВД России.

Происшествие было зафиксировано в ночь на 7 января. В ходе проведения рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД попытались остановить Hyundai Accent. Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции остановиться. После этого два экипажа ГИБДД погнались за нарушителем, блокировали движение автомобиля.

Находившегося за рулем 30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика