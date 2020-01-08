Полицейские в Ростове устроили погоню за пьяным водителем

Происшествие было зафиксировано в ночь на 7 января. В ходе проведения рейда «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД попытались остановить Hyundai Accent. Водитель проигнорировал требование сотрудника полиции остановиться. После этого два экипажа ГИБДД погнались за нарушителем, блокировали движение автомобиля.