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Posted 9 января 2020, 17:17

Published 9 января 2020, 17:17

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

ГК «Ростов-Дон» с разгромным счетом обыграл АГУ-«Адыиф»

9 января 2020, 17:17
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на выезде одержал победу над командой АГУ-«Адыиф» со счетом 20:39, сообщается на сайте ростовского клуба.

В среду ростовчанки обыграли команду «Краснодар» со счетом 32:24, после чего отправились в столицу Адыгеи. Здесь они провели очередной матч Суперлиги.

До этого команды встречались 19 сентября, тогда ростовчанки победили со счетом 45:16. В текущей игре «Ростов-Дон» несколько раз вырывался вперед, но соперницы догоняли.

Во время игры ростовчанки допустили несколько ошибок, в том числе не реализовали 7-метровый, попадали в перекладину и бросали мимо ворот. На перерыв команды ушли при счете 12:18 в пользу «Ростов-Дона». Команда одержала победу и во всем матче с результатом 20:39.

Теперь 13 января «Ростов-Дон» проведет встречу с ижевским «Университетом».

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