ГК «Ростов-Дон» с разгромным счетом обыграл АГУ-«Адыиф»

Posted 9 января 2020, 17:17
Published 9 января 2020, 17:17
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
В среду ростовчанки обыграли команду «Краснодар» со счетом 32:24, после чего отправились в столицу Адыгеи. Здесь они провели очередной матч Суперлиги.
До этого команды встречались 19 сентября, тогда ростовчанки победили со счетом 45:16. В текущей игре «Ростов-Дон» несколько раз вырывался вперед, но соперницы догоняли.
Во время игры ростовчанки допустили несколько ошибок, в том числе не реализовали 7-метровый, попадали в перекладину и бросали мимо ворот. На перерыв команды ушли при счете 12:18 в пользу «Ростов-Дона». Команда одержала победу и во всем матче с результатом 20:39.
Теперь 13 января «Ростов-Дон» проведет встречу с ижевским «Университетом».