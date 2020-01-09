ГК «Ростов-Дон» с разгромным счетом обыграл АГУ-«Адыиф»

Во время игры ростовчанки допустили несколько ошибок, в том числе не реализовали 7-метровый, попадали в перекладину и бросали мимо ворот. На перерыв команды ушли при счете 12:18 в пользу «Ростов-Дона». Команда одержала победу и во всем матче с результатом 20:39.