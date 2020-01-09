Названы подробности вооруженного нападения на полицейского под Ростовом

Posted 9 января 2020, 16:53
Published 9 января 2020, 16:53
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Происшествие случилось в поселке Черемухи 21 декабря. Полицейский прибыл по вызову из-за бытового конфликта и начал опрашивать участников потасовки.
«В это время 33-летний фигурант набросился с ножом на сотрудника. После нападения он скрылся и был объявлен в розыск», — рассказали в управлении.
Нападавшего задержали и заключили под стражу. Ранее он уже был судим.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет колонии.