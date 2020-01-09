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Posted 9 января 2020, 16:53

Published 9 января 2020, 16:53

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Названы подробности вооруженного нападения на полицейского под Ростовом

9 января 2020, 16:53
В Мартыновском районе арестовали мужчину, который ударил ножом полицейского, проинформировали в УСКР по Ростовской области.

Происшествие случилось в поселке Черемухи 21 декабря. Полицейский прибыл по вызову из-за бытового конфликта и начал опрашивать участников потасовки.

«В это время 33-летний фигурант набросился с ножом на сотрудника. После нападения он скрылся и был объявлен в розыск», — рассказали в управлении.

Нападавшего задержали и заключили под стражу. Ранее он уже был судим.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет колонии.

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