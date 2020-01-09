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В первую неделю 2020 года ОРВИ заболели 3,5 тыс жителей Ростова

9 января 2020, 14:38
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону уровень заболеваемости ОРВИ сохраняется ниже эпидемического порога на 73,5% говорится в сообщении городской администрации.

Так, за первую неделю 2020 года было зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ОРВИ в Ростове-на-Дону составил 31,7 на 10 тысяч населения

В общей сложности прививки от гриппа в Ростове сделали более 572,3 тысячи человек, из них за счет работодателей были привиты почти 55 тысяч жителей города. Высокий уровень общественного иммунитета был обеспечен высокой долей привитого населения (52%).

Медики напомнили ростовчанам о необходимости соблюдения мер профилактики, а при появлении признаков заболевания обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с 30 декабря ОРВИ выявили у 5,7 тысячи местных жителей.

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#Новости#Общество
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