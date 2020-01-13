На каждого жителя Ростовской области из бюджета приходится 48,6 тыс рублей

Так, в Ростовской области доходы бюджета 2020 года запланированы в размере 192,6 миллиарда рублей, расходы намечены на сумму 204,1 миллиарда рублей. При численности жителей более 4,2 миллиона человек расходы бюджета на душу населения в регионе запланированы на сумму 48,6 тысячи рублей.