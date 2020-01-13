На каждого жителя Ростовской области из бюджета приходится 48,6 тыс рублей

Posted 13 января 2020, 10:06
Published 13 января 2020, 10:06
Modified 1 октября, 13:52
Updated 1 октября, 13:52
Так, в Ростовской области доходы бюджета 2020 года запланированы в размере 192,6 миллиарда рублей, расходы намечены на сумму 204,1 миллиарда рублей. При численности жителей более 4,2 миллиона человек расходы бюджета на душу населения в регионе запланированы на сумму 48,6 тысячи рублей.
По показателю запланированных в бюджете расходов Ростовская область заняла 12 место в списке российских регионов. На первом месте оказалась Москва, где за год планируется потратить 2,79 триллиона рублей, на втором месте — Санкт-Петербург (694,9 миллиарда рублей), на третьем — Московская область (617,5 миллиарда рублей).
Соседний с Ростовской областью Краснодарский край занял четвертую строчку в рейтинге с показателем 283 миллиона рублей. В десятку также вошли Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО — Югра и Республика Саха (Якутия).