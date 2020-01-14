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Posted 14 января 2020, 14:27

Published 14 января 2020, 14:27

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Экс-мэр Риги назвал действия нынешнего градоначальника противозаконными

Экс-мэр Риги назвал действия нынешнего градоначальника противозаконными

14 января 2020, 14:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Депутат Европарламента от Латвии, ранее на протяжение десяти лет занимавший должность мэра Риги, Нил Ушаков заявил, что новый градоначальник Олег Буров стремится к противозаконному роспуску Рижской думы.

Газета “Известия” пишет, что со слов Ушакова, действующий мэр добивается этого совместно с министром охраны окружающей среды и регионального развития Юрисом Пуце. Вместе с тем, депутат считает смешными заявления мэра о его глубокой ненависти к коррупции.

В заключение бывший мэр сказал, что у Рижской думы есть два пути выхода из острого политического кризиса: договор и продуктивная работа в течение всего возможного времени, либо роспуск.

#Политика#Новости
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