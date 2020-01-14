Экс-мэр Риги назвал действия нынешнего градоначальника противозаконными

Posted 14 января 2020, 14:27
Published 14 января 2020, 14:27
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Газета “Известия” пишет, что со слов Ушакова, действующий мэр добивается этого совместно с министром охраны окружающей среды и регионального развития Юрисом Пуце. Вместе с тем, депутат считает смешными заявления мэра о его глубокой ненависти к коррупции.
В заключение бывший мэр сказал, что у Рижской думы есть два пути выхода из острого политического кризиса: договор и продуктивная работа в течение всего возможного времени, либо роспуск.