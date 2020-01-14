В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, жителям города рекомендуется оставаться дома, не открывая при этом окна. Водителям необходимо проявлять внимательность на дорогах по причине плохой видимости. Помимо того, не рекомендуется использовать кондиционер.