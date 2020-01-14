rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января 2020, 14:29

Published 14 января 2020, 14:29

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня

В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня

14 января 2020, 14:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В австралийском Мельбурнe уровень загрязнения воздуха достиг опасного уровня в результате крупных лесных пожаров.

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, жителям города рекомендуется оставаться дома, не открывая при этом окна. Водителям необходимо проявлять внимательность на дорогах по причине плохой видимости. Помимо того, не рекомендуется использовать кондиционер.

Отмечается, что в Мельбурне не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили все матчи.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика