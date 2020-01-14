В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня

Posted 14 января 2020, 14:29
Published 14 января 2020, 14:29
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, жителям города рекомендуется оставаться дома, не открывая при этом окна. Водителям необходимо проявлять внимательность на дорогах по причине плохой видимости. Помимо того, не рекомендуется использовать кондиционер.
Отмечается, что в Мельбурне не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили все матчи.