В России могут отменить плановые проверки гастарбайтеров

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, нововведение станет фактором экономического роста страны. Разного рода послабления при проверках бизнеса всегда приветствуются, поскольку из-за них предприниматели фиксируют существенные издержки. Вместе с тем, руководитель «Опоры России» Александра Калинина считает, что уменьшение численности населения трудоспособного возраста — тренд ближайших десяти лет, а рабочие кадры нужны стране сейчас.