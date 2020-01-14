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Posted 14 января 2020, 14:26

Published 14 января 2020, 14:26

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

В России могут отменить плановые проверки гастарбайтеров

В России могут отменить плановые проверки гастарбайтеров

14 января 2020, 14:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России предприятия, которые привлекают на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок. Соответствующую инициативу планируется внести на рассмотрение парламента предстоящей осенью.

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, нововведение станет фактором экономического роста страны. Разного рода послабления при проверках бизнеса всегда приветствуются, поскольку из-за них предприниматели фиксируют существенные издержки. Вместе с тем, руководитель «Опоры России» Александра Калинина считает, что уменьшение численности населения трудоспособного возраста — тренд ближайших десяти лет, а рабочие кадры нужны стране сейчас.

Отмечается, что по мнению представителей «Справедливой России» и КПРФ, за счет изменений работы могут лишиться граждане РФ, труд которых обходится бизнесу дороже.

#Общество#Новости
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