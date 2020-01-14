В России могут отменить плановые проверки гастарбайтеров

Posted 14 января 2020, 14:26
Published 14 января 2020, 14:26
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, нововведение станет фактором экономического роста страны. Разного рода послабления при проверках бизнеса всегда приветствуются, поскольку из-за них предприниматели фиксируют существенные издержки. Вместе с тем, руководитель «Опоры России» Александра Калинина считает, что уменьшение численности населения трудоспособного возраста — тренд ближайших десяти лет, а рабочие кадры нужны стране сейчас.
Отмечается, что по мнению представителей «Справедливой России» и КПРФ, за счет изменений работы могут лишиться граждане РФ, труд которых обходится бизнесу дороже.