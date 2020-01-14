В Театре драмы им. Горького в Ростове обновят сеть противопожарного водоснобжения

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ищет подрядчика, который выполнит реконструкцию сети противопожарного водоснабжения в здании Ростовского театра драмы имени Максима Горького, говорится в документах на портале госзакупок.

Ведомство объявило аукцион в электронной форме на право проведения реконструкции сети противопожарного водоснабжения «Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького», расположенного на Театральной площади в южной столице. Максимальная стоимость работ составит 5,4 миллиона рублей. Потенциальному подрядчику необходимо будет провести устройство наружных сетей водоснабжения и все сопутствующие работы. Реконструкцию необходимо начать сразу после подписания соответствующего контракта, а завершить работы до 1 сентября 2020 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 января 2020 года. В этот же день выберут победителя. Ранее в Ростовский театр драмы имени Горького запретили вход с шаурмой.