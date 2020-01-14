В Театре драмы им. Горького в Ростове обновят сеть противопожарного водоснобжения

Posted 14 января 2020, 12:36
Published 14 января 2020, 12:36
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
Ведомство объявило аукцион в электронной форме на право проведения реконструкции сети противопожарного водоснабжения «Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького», расположенного на Театральной площади в южной столице. Максимальная стоимость работ составит 5,4 миллиона рублей.
Потенциальному подрядчику необходимо будет провести устройство наружных сетей водоснабжения и все сопутствующие работы. Реконструкцию необходимо начать сразу после подписания соответствующего контракта, а завершить работы до 1 сентября 2020 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 января 2020 года. В этот же день выберут победителя.