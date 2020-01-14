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Posted 14 января 2020, 10:28

Published 14 января 2020, 10:28

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Воспитанники трех детсадов и школы в Таганроге заболели пневмонией

14 января 2020, 10:28
В Таганроге Ростовской области выявили случаи внебольничной пневмонии в четырех образовательных организациях, пишет издание «Ерш».

Все случаи зарегистрировали с 7 по 13 января. Заболели воспитанники трех детских садов и одной школы.

«Сейчас лечение проходят три ребенка в возрасте от трех до шести лет и один школьник. Всего за этот период выявили 17 подобных случаев, это меньше, чем за такой же период минувшего года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пришлось госпитализировать 12 местных жителей. В городе с начала года пневмонией заболели 55 человек.

Добавим, что более семь тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ за неделю.

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