Воспитанники трех детсадов и школы в Таганроге заболели пневмонией

Posted 14 января 2020, 10:28
Published 14 января 2020, 10:28
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
Все случаи зарегистрировали с 7 по 13 января. Заболели воспитанники трех детских садов и одной школы.
«Сейчас лечение проходят три ребенка в возрасте от трех до шести лет и один школьник. Всего за этот период выявили 17 подобных случаев, это меньше, чем за такой же период минувшего года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пришлось госпитализировать 12 местных жителей. В городе с начала года пневмонией заболели 55 человек.