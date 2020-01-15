На Крещение в Новочеркасске оборудуют две купели

Posted 15 января 2020, 07:16
Published 15 января 2020, 07:16
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
Для жителей и гостей города оборудуют купели в пойме реки Тузла в районе дома № 17 по улице Селекционной и на подводящем канале микрорайона Донской.
Праздничные мероприятия откроет божественная литургия в храме Донской иконы Божией Матери, которая начнется 19 января в 08.00 мск. После литургии в 09.30 мск проведут крестный ход от храма до места проведения крещенских купаний в реке Тузла. Кроме того, божественная литургия состоится 19 января в церкви Благоверного Великого князя Дмитрия Донского, начало в 09.00 мск.
Сами купания продлятся с 22.00 мск 18 января до 12.00 мск 19 января.