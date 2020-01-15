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Posted 15 января 2020, 07:16

Published 15 января 2020, 07:16

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

На Крещение в Новочеркасске оборудуют две купели

15 января 2020, 07:16
В Новочеркасске для крещенских купаний оборудуют две купели, сообщила городская администрация.

Для жителей и гостей города оборудуют купели в пойме реки Тузла в районе дома № 17 по улице Селекционной и на подводящем канале микрорайона Донской.

Праздничные мероприятия откроет божественная литургия в храме Донской иконы Божией Матери, которая начнется 19 января в 08.00 мск. После литургии в 09.30 мск проведут крестный ход от храма до места проведения крещенских купаний в реке Тузла. Кроме того, божественная литургия состоится 19 января в церкви Благоверного Великого князя Дмитрия Донского, начало в 09.00 мск.

Сами купания продлятся с 22.00 мск 18 января до 12.00 мск 19 января.

Ранее стало известно, что в Ростовской области оборудуют более 150 купелей для крещенских купаний.

#Общество#Новости
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