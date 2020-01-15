На Крещение в Новочеркасске оборудуют две купели

Праздничные мероприятия откроет божественная литургия в храме Донской иконы Божией Матери, которая начнется 19 января в 08.00 мск. После литургии в 09.30 мск проведут крестный ход от храма до места проведения крещенских купаний в реке Тузла. Кроме того, божественная литургия состоится 19 января в церкви Благоверного Великого князя Дмитрия Донского, начало в 09.00 мск.