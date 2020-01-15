На оплату коммуналки жители Ростова в 2025 году будут тратить 3,9% бюджета семьи

Posted 15 января 2020, 07:56
Published 15 января 2020, 07:56
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
Так, по прогнозу специалистов, тарифы на теплоснабжение за пять лет вырастут с 1855 рублей/Гкал до 2347 рублей/Гкал, а на водоотведение — с 29,4 до 34,08 рублей за кубометр.
Электроэнергия для жителей столицы региона подорожает с 2,75 рублей за киловатт/час до 3,28 рублей, газ — с 6,32 до 8 рублей за кубометр. Тариф на вывоз мусора вырастет с 428 рублей за кубометр до 541,67 рублей в 2025 году.
При этом аналитики уверили, что доходы населения и зарплата граждан будут расти быстрее, чем тарифы на услуги ЖКХ. И если в 2020 году доля затрат жителей Ростова на оплату коммуналки составит 4,3% семейного бюджета, то в 2025 году этот показатель снизится до 3,9%.
Показатель собираемости платежей за услуги ЖКХ вырастет с 97,66% сейчас до 97,89% в 2025 году.