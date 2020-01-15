На оплату коммуналки жители Ростова в 2025 году будут тратить 3,9% бюджета семьи

При этом аналитики уверили, что доходы населения и зарплата граждан будут расти быстрее, чем тарифы на услуги ЖКХ. И если в 2020 году доля затрат жителей Ростова на оплату коммуналки составит 4,3% семейного бюджета, то в 2025 году этот показатель снизится до 3,9%.