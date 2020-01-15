rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января 2020, 13:58

Published 15 января 2020, 13:58

Modified 1 октября, 13:18

Updated 1 октября, 13:18

На здравоохранение в 2020 году в Ростовской области потратят 67 млрд рублей

15 января 2020, 13:58
Сюжет
Касается каждого
В Ростовской области на реализацию программы «Развитие здравоохранения» в 2020 году планируется направить 67,4 миллиарда рублей, говорится в постановлении на сайте регионального правительства.

Финансирование программы будет осуществляться из федерального, регионального и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Из региональной казны на эти цели планируется выделить 33,4 миллиарда рублей.

В ходе реализации программы будет проведен ремонт медучреждений, закуплена новая техника, обновлена материально-техническая база больниц, автопарк скорой помощи и решены другие задачи.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета министерство здравоохранения закупает достаточно большое количество имущества и оборудования для муниципальных лечебных учреждений.

#Экономика#Касается каждого#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика