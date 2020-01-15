На здравоохранение в 2020 году в Ростовской области потратят 67 млрд рублей

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В Ростовской области на реализацию программы «Развитие здравоохранения» в 2020 году планируется направить 67,4 миллиарда рублей, говорится в постановлении на сайте регионального правительства.

Финансирование программы будет осуществляться из федерального, регионального и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Из региональной казны на эти цели планируется выделить 33,4 миллиарда рублей. В ходе реализации программы будет проведен ремонт медучреждений, закуплена новая техника, обновлена материально-техническая база больниц, автопарк скорой помощи и решены другие задачи. Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета министерство здравоохранения закупает достаточно большое количество имущества и оборудования для муниципальных лечебных учреждений.