На здравоохранение в 2020 году в Ростовской области потратят 67 млрд рублей

Posted 15 января 2020, 13:58
Published 15 января 2020, 13:58
Modified 1 октября, 13:18
Updated 1 октября, 13:18
Финансирование программы будет осуществляться из федерального, регионального и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Из региональной казны на эти цели планируется выделить 33,4 миллиарда рублей.
В ходе реализации программы будет проведен ремонт медучреждений, закуплена новая техника, обновлена материально-техническая база больниц, автопарк скорой помощи и решены другие задачи.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета министерство здравоохранения закупает достаточно большое количество имущества и оборудования для муниципальных лечебных учреждений.