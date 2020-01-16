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Posted 16 января 2020, 05:36

Published 16 января 2020, 05:36

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Неизвестные разобрали каршеринговое авто в Ростове

16 января 2020, 05:36
В Ростове-на-Дону автоворы частично разобрали каршеринговую иномарку, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

На улице у легкового автомобиля сняли задние колеса и разобрали моторную часть. «Каршеринг по-ростовский. Не пожалели бедолагу», — написал автор публикации.

Он разместил фото и показал разобранный автомобиль. Пользователи в комментариях написали, что эта машина здесь стоит около двух месяцев.

«Когда уже этих автоворов накажут, они ничего не могут, кроме как совершать преступления. Одни животные вокруг», — прозвучало в комментариях.

Некоторые в комментариях предположили, что из-за такого поведения в России могут исчезнуть каршеринговые сервисы.

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