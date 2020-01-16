Неизвестные разобрали каршеринговое авто в Ростове

Posted 16 января 2020, 05:36
Published 16 января 2020, 05:36
Modified 1 октября, 14:34
Updated 1 октября, 14:34
На улице у легкового автомобиля сняли задние колеса и разобрали моторную часть. «Каршеринг по-ростовский. Не пожалели бедолагу», — написал автор публикации.
Он разместил фото и показал разобранный автомобиль. Пользователи в комментариях написали, что эта машина здесь стоит около двух месяцев.
«Когда уже этих автоворов накажут, они ничего не могут, кроме как совершать преступления. Одни животные вокруг», — прозвучало в комментариях.
Некоторые в комментариях предположили, что из-за такого поведения в России могут исчезнуть каршеринговые сервисы.