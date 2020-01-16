Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера

Posted 16 января 2020, 07:24
Published 16 января 2020, 07:24
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет. Кроме того, он будет одним из тренеров команды «Ростов» с футболистами 2004 года рождения.
«Очень рад, что есть возможность вернуться в „Ростов“, он действительно стал для меня вторым домом. Нашей задачей является воспитание достойных кадров для команды», — заявил Калачев.
Напомним, спортсмен пришел в «Ростов» в 2006 году и через 13 лет завершил карьеру. Всего он провел более 200 игр.