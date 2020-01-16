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Posted 16 января 2020, 07:24

Published 16 января 2020, 07:24

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера

16 января 2020, 07:24
Бывший игрок футбольного клуба «Ростов» Тимофей Калачев вернулся в команду в качестве тренера, сообщается на сайте команды.

Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет. Кроме того, он будет одним из тренеров команды «Ростов» с футболистами 2004 года рождения.

«Очень рад, что есть возможность вернуться в „Ростов“, он действительно стал для меня вторым домом. Нашей задачей является воспитание достойных кадров для команды», — заявил Калачев.

Напомним, спортсмен пришел в «Ростов» в 2006 году и через 13 лет завершил карьеру. Всего он провел более 200 игр.

До этого футболист рассказывал, что хочет стать тренером.

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