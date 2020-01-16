В 2020 году в Новочеркасске поймали 17 бездомных собак

Posted 16 января 2020, 12:42
Published 16 января 2020, 12:42
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
Отлов проводили в рамках выполнения муниципального контракта, животных передали в пункт временной передержки. Также подрядчик обязан заниматься сбором, утилизацией и уничтожением биологических отходов, включая трупы павших животных.
«В пункт временного содержания отдали 15 собак, они находятся в станице Грушевской. Еще двух животных отдали волонтерам, так как собаки были с маленькими щенками», — говорится в публикации.
Отлов проходит согласно выданным муниципальным заданиям. Подрядчик, ответственный за отлов, регулярно выезжает по адресам, указанным в жалобах граждан, но отловить удается не всех.