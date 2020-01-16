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Posted 16 января 2020, 12:42

Published 16 января 2020, 12:42

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

В 2020 году в Новочеркасске поймали 17 бездомных собак

16 января 2020, 12:42
В Новочеркасске Ростовской области с начала года отловили 17 бродячих собак, сообщили в городской администрации.

Отлов проводили в рамках выполнения муниципального контракта, животных передали в пункт временной передержки. Также подрядчик обязан заниматься сбором, утилизацией и уничтожением биологических отходов, включая трупы павших животных.

«В пункт временного содержания отдали 15 собак, они находятся в станице Грушевской. Еще двух животных отдали волонтерам, так как собаки были с маленькими щенками», — говорится в публикации.

Отлов проходит согласно выданным муниципальным заданиям. Подрядчик, ответственный за отлов, регулярно выезжает по адресам, указанным в жалобах граждан, но отловить удается не всех.

Ранее собаки в Ростове расцарапали Mercedes, пытаясь достать с крыши кошку.

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