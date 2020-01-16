В Ростове выбрали подрядчика, который отремонтирует мост через Темерник

Posted 16 января 2020, 11:34
Published 16 января 2020, 11:34
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
Мост через реку Темерник планируется отремонтировать на улице Зоологической. Изначальная стоимость контракта составила 48,4 миллиона рублей. Победитель предложил выполнить работы за 41,1 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
Кроме «ПМСУ 61», в аукционе приняло участие ООО «Мост-Сервис», которое предложило выполнить ремонт моста за 41,3 миллиона рублей.
Работы необходимо выполнить до 1 сентября 2020 года. Победителю необходимо будет провести капитальный ремонт моста, включая замену покрытия, разметки, дорожных знаков.