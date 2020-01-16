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Posted 16 января 2020, 11:34

Published 16 января 2020, 11:34

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

В Ростове выбрали подрядчика, который отремонтирует мост через Темерник

16 января 2020, 11:34
В Ростове-на-Дону контракт на ремонт моста через реку Темерник заключат с компанией «Проектно-монтажное строительное управление 61» («ПМСУ 61»), говорится в документах на портале госзакупок.

Мост через реку Темерник планируется отремонтировать на улице Зоологической. Изначальная стоимость контракта составила 48,4 миллиона рублей. Победитель предложил выполнить работы за 41,1 миллиона рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме «ПМСУ 61», в аукционе приняло участие ООО «Мост-Сервис», которое предложило выполнить ремонт моста за 41,3 миллиона рублей.

Работы необходимо выполнить до 1 сентября 2020 года. Победителю необходимо будет провести капитальный ремонт моста, включая замену покрытия, разметки, дорожных знаков.

#Экономика#Новости
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