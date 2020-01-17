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Подписчики ростовчанки Костенко перестали ее понимать

17 января 2020, 06:04
Фото: instagram.com/kostenko.94
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону не смогли понять смысл одного из опубликованных ею постов, об этом они написали в комментариях на странице девушки в Instagram.

Костенко написала, что убрала новогоднюю елку до следующего года и рассказала, что ее дочь Милана ее особо не трогала. Девочку интересовали только висящие на елке бусы.

После этого ростовчанка заявила, что Тара не интересовалась елкой, так как ее интересуют больше праздничные столы. Речь, видимо, шла о собаке.

«Она сразу представляет, как проходит пробы на шестой сиквел „Шрек“, где намеренно хочет своим умением попрошайничать, вытеснить Кота в сапогах», — заявила девушка.

Не всем пользователям в комментариях понравился этот пост, о чем они сообщили в комментариях. «Что наговорила в конце текста. Вы хоть сами понимаете, Настя, что пишите?» — поинтересовались подписчики.

Ранее Костенко рассказала о «похождениях» с подругой во времена своего студенчества.

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