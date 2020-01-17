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Posted 17 января 2020, 10:28

Published 17 января 2020, 10:28

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

В Ростовской области судят 17-летнего парня за систематическое изнасилование сестры

17 января 2020, 10:28
Сюжет
Эксклюзив
В Миллеровском районном суде 28 января состоится очередное заседание суда в отношении местного жителя, обвиняемого в изнасиловании собственной малолетней сестры, сообщает RostovGazeta.

Эта история произошла в мае 2017 года, тогда 17-летний парень в течение четырех месяцев насиловал 10-летнюю сестру. Семья у неблагополучная: мама часто выпивала, отец не живет с детьми. Молодой человек, оставаясь наедине с сестрой, связывал глаза девочке и надругался над ней.

Обо всем стало известно, когда девочка попала в реабилитационный центр, медики, осмотрев ребенка, пришли в ужас. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье ст. 132 ч.4 п.б УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Дело было передано в суд в августе прошлого года. Очередное заседание назначено на 28 января, все данные об обвиняемом скрыты в связи с возрастом.

Ранее стало известно, что в колонии строгого режима будет отбывать наказание насильник дочери в Таганроге.

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