В Ростовской области судят 17-летнего парня за систематическое изнасилование сестры

Posted 17 января 2020, 10:28
Published 17 января 2020, 10:28
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Эта история произошла в мае 2017 года, тогда 17-летний парень в течение четырех месяцев насиловал 10-летнюю сестру. Семья у неблагополучная: мама часто выпивала, отец не живет с детьми. Молодой человек, оставаясь наедине с сестрой, связывал глаза девочке и надругался над ней.
Обо всем стало известно, когда девочка попала в реабилитационный центр, медики, осмотрев ребенка, пришли в ужас. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье ст. 132 ч.4 п.б УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Дело было передано в суд в августе прошлого года. Очередное заседание назначено на 28 января, все данные об обвиняемом скрыты в связи с возрастом.
Ранее стало известно, что в колонии строгого режима будет отбывать наказание насильник дочери в Таганроге.