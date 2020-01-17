В Ростовской области судят 17-летнего парня за систематическое изнасилование сестры

Эта история произошла в мае 2017 года, тогда 17-летний парень в течение четырех месяцев насиловал 10-летнюю сестру. Семья у неблагополучная: мама часто выпивала, отец не живет с детьми. Молодой человек, оставаясь наедине с сестрой, связывал глаза девочке и надругался над ней.