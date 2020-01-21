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Posted 21 января 2020, 12:53

Published 21 января 2020, 12:53

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

Тренерам в Ростовской области начали больше платить

21 января 2020, 12:53
Сюжет
Эксклюзив
Тренерам Ростовской области стали платить больше на 30% за последние пять лет, рассказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

Аракелян выступил во вторник на совещании об итогах работы Министерства спорта региона.

«Доля тренеров, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, с 2015 года увеличилась до 58%», — сообщил министр. По его данным, сейчас специальное образование в регионе имеют на 8,7% тренеров больше, чем пять лет назад. «А их средняя заработная плата выросла на 30% и составила 36,6 тысяч рублей», — рассказал Аракелян. Как следует из его информации, в 2015 году тренера зарабатывали около 25,5 тысячи рублей.

Как ранее рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в регионе занимаются спортом 1,9 миллиона человек. Это на 570 тысяч больше, чем пятью годами ранее.

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#Спорт#Эксклюзив#Новости
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