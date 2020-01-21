Тренерам в Ростовской области начали больше платить

Posted 21 января 2020, 12:53
Published 21 января 2020, 12:53
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
Аракелян выступил во вторник на совещании об итогах работы Министерства спорта региона.
«Доля тренеров, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, с 2015 года увеличилась до 58%», — сообщил министр. По его данным, сейчас специальное образование в регионе имеют на 8,7% тренеров больше, чем пять лет назад. «А их средняя заработная плата выросла на 30% и составила 36,6 тысяч рублей», — рассказал Аракелян. Как следует из его информации, в 2015 году тренера зарабатывали около 25,5 тысячи рублей.
Как ранее рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в регионе занимаются спортом 1,9 миллиона человек. Это на 570 тысяч больше, чем пятью годами ранее.