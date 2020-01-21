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В Ростовской области в природу выпустили 25 ланей

21 января 2020, 09:41
Фото: минприродыро.рф
В Азовском районе в естественную среду обитания выпустили 25 европейских ланей, сообщило министерство природы Ростовской области.

Животных выпустили на территории Александровского производственного охотничьего участка, до полной адаптации в природе их будут подкармливать на специальных площадках. Одновременно лани и сами будут добывать себе пропитание.

Сохранением биологического разнообразия в области занимаются в рамках региональной программы. В заказнике «Горненский» с 2011 года в полудиких условиях разводят копытных животных, европейского оленя и европейскую лань, а с 2016 года на волю ежегодно выпускают до 30 животных. Так, в декабре 2019 года из заказника в естественную среду обитания выпустили 14 оленей и семь ланей европейских.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области реализует региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов», а также участвует в реализации регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

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