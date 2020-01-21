В Ростовской области в природу выпустили 25 ланей

Сохранением биологического разнообразия в области занимаются в рамках региональной программы. В заказнике «Горненский» с 2011 года в полудиких условиях разводят копытных животных, европейского оленя и европейскую лань, а с 2016 года на волю ежегодно выпускают до 30 животных. Так, в декабре 2019 года из заказника в естественную среду обитания выпустили 14 оленей и семь ланей европейских.