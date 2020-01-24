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Posted 24 января 2020, 13:20

Published 24 января 2020, 13:20

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

Прокуратура инициировала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Прокуратура инициировала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

24 января 2020, 13:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Прокуратура Забайкальского края проведет проверку деятельности социальных служб из-за обнаруженных у костра в одном из заброшенных домов Читы детей.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, семью в заброшенном здании обнаружил местный общественник Евгений Федоров. Известно, что он пристроил детей и обратился за помощью к общественности.

Со слов отца детей, у них нет возможности приобрести новый дом из-за отсутствия стабильной работы.

Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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