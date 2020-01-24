Прокуратура инициировала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Posted 24 января 2020, 13:20
Published 24 января 2020, 13:20
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, семью в заброшенном здании обнаружил местный общественник Евгений Федоров. Известно, что он пристроил детей и обратился за помощью к общественности.
Со слов отца детей, у них нет возможности приобрести новый дом из-за отсутствия стабильной работы.
Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.