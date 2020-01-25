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Двух жителей Гукова задержали за вооруженные ограбления котельной и магазина

25 января 2020, 09:23
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области задержали двух мужчин, которые совершили четыре ограбления, сообщили в региональном УМВД.

Преступления были совершены в декабре 2019 года в Гуково и Новошахтинске. Фигуранты в камуфляжной одежде и с пистолетом ограбили АЗС, котельную, отделение быстроденьги, косметический магазин.

Кроме того, подозреваемые пытались украсть деньги из банкомата. Они врывались в помещения, угрожали сотрудникам, забирали деньги и убегали.

«В одном из случаев нападавшие избили женщину, работавшую кочегаром. Полицейские задержали двух мужчин в возрасте 20 и 26 лет, они во всем сознались», — сказано в сообщении.

По фактам произошедшего завели уголовное дело, сейчас фигуранты находятся под стражей. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.

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#Новости#Происшествия
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