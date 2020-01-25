Двух жителей Гукова задержали за вооруженные ограбления котельной и магазина

Преступления были совершены в декабре 2019 года в Гуково и Новошахтинске. Фигуранты в камуфляжной одежде и с пистолетом ограбили АЗС, котельную, отделение быстроденьги, косметический магазин.
Кроме того, подозреваемые пытались украсть деньги из банкомата. Они врывались в помещения, угрожали сотрудникам, забирали деньги и убегали.
«В одном из случаев нападавшие избили женщину, работавшую кочегаром. Полицейские задержали двух мужчин в возрасте 20 и 26 лет, они во всем сознались», — сказано в сообщении.
По фактам произошедшего завели уголовное дело, сейчас фигуранты находятся под стражей. Устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.