Перекати-поле заблокировало дорогу в Ростовской области

Из-за сильного ветра на дорогу выкатились скрученные между собой ветки. Внешне они похожи на перекати-поле.
Проезжая часть оказалась полностью заблокирована. Удивленным водителям пришлось остановиться и наблюдать за происходящим.
Пользователи в комментариях также были удивлены этому явлению. «Похоже на кадры из фильмов ужасов», — прозвучало в комментариях.
Ранее жителей Ростовской области предупредили об усилении ветра до 23 метров в секунду. Из-за этого на устьевом участке реки Дон возможен ветровой нагон воды.