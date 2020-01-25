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Перекати-поле заблокировало дорогу в Ростовской области

25 января 2020, 12:30
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
Рядом с Сальском Ростовской области появилось перекати-поле и заблокировало проезд по дороге, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Из-за сильного ветра на дорогу выкатились скрученные между собой ветки. Внешне они похожи на перекати-поле.

Проезжая часть оказалась полностью заблокирована. Удивленным водителям пришлось остановиться и наблюдать за происходящим.

Пользователи в комментариях также были удивлены этому явлению. «Похоже на кадры из фильмов ужасов», — прозвучало в комментариях.

Ранее жителей Ростовской области предупредили об усилении ветра до 23 метров в секунду. Из-за этого на устьевом участке реки Дон возможен ветровой нагон воды.

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