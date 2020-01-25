Раздавленные машины и перекрытые дороги: как ураганный ветер бушевал в Ростове

Местных жителей предупреждали о том, что скорость ветра может увеличиться до 23 метров в секунду. В Ростове на улице Сержантова на Kia Optima упало дерево и помяло крышу. В этом же районе упавшее растение оборвало провода.
На Левом берегу оказалась частично перекрыта дорога из-за рухнувшего от сильного ветра дерева. Водителям приходилось его объезжать.
Также ветер вырывал лавочки и разбрасывал по округе. На улице Таганрогской растение упало возле остановки на тротуар.
В микрорайоне Александровка упавшее дерево раздавило припаркованный «ВАЗ-2109».
Происшествия случались и за пределами города. Так, в Константиновском районе сильный ветер опрокинул «ГАЗель», она перекрыла одну из двух полос.
Рядом с Ростовом образовалась песчаная буря, а в районе Сальска появилось перекати-поле и заблокировало проезд по дороге.