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Раздавленные машины и перекрытые дороги: как ураганный ветер бушевал в Ростове

25 января 2020, 19:40
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростовской области в субботу резко усилился ветер и стал причиной многочисленных инцидентов, в том числе связанных с падением деревьев, сообщили очевидцы в соцсетях.

Местных жителей предупреждали о том, что скорость ветра может увеличиться до 23 метров в секунду. В Ростове на улице Сержантова на Kia Optima упало дерево и помяло крышу. В этом же районе упавшее растение оборвало провода.

На Левом берегу оказалась частично перекрыта дорога из-за рухнувшего от сильного ветра дерева. Водителям приходилось его объезжать.

Также ветер вырывал лавочки и разбрасывал по округе. На улице Таганрогской растение упало возле остановки на тротуар.

В микрорайоне Александровка упавшее дерево раздавило припаркованный «ВАЗ-2109».

Происшествия случались и за пределами города. Так, в Константиновском районе сильный ветер опрокинул «ГАЗель», она перекрыла одну из двух полос.

Рядом с Ростовом образовалась песчаная буря, а в районе Сальска появилось перекати-поле и заблокировало проезд по дороге.

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