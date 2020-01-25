В Ростовской области будут увольнять чиновников за плохое состояние памятников

Во время встречи подвели результаты работы регионального Минстроя за минувший год. Губернатор заявил, что главы муниципалитетов несут личную ответственность за состояние военных памятников.
«Все мемориалы и памятники должны быть приведены в порядок. Это даже не обсуждается. Если этого не будет, то не думаю, что глава муниципалитета продолжит работу на своем посту», — заявил Голубев.
Он добавил, что в текущем году выделят более 80 миллионов рублей, чтобы привести в порядок мемориалы к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.