rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области будут увольнять чиновников за плохое состояние памятников

25 января 2020, 09:55
Фото: https://pixabay.com
Глава Ростовской области Василий Голубев пригрозил увольнением чиновникам за неудовлетворительное состояние военных мемориалов, прозвучало на совещании.

Во время встречи подвели результаты работы регионального Минстроя за минувший год. Губернатор заявил, что главы муниципалитетов несут личную ответственность за состояние военных памятников.

«Все мемориалы и памятники должны быть приведены в порядок. Это даже не обсуждается. Если этого не будет, то не думаю, что глава муниципалитета продолжит работу на своем посту», — заявил Голубев.

Он добавил, что в текущем году выделят более 80 миллионов рублей, чтобы привести в порядок мемориалы к 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.

Материалы по теме
Прославившуюся танцами на шесте девушку уволили из мэрии РостоваДвух полицейских из Азова уволили за крупную взяткуВ Ростове уволился глава администрации Первомайского района
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00