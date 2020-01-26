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Депутат назвал компьютерные игры одной из причин вандализма в Ростове

26 января 2020, 15:11
Фото: https://pixabay.com/
Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров уверен, что на вандалов влияют компьютерные игры, сообщил парламентарий корреспонденту RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону постоянно происходят случаи вандализма, в этом году неизвестные расписали сразу 13 городских автобусов. Они использовали маркеры, которые не смываются.

Котляров заявил, что это происходит от безнаказанности. По его мнению, нет института, который бы боролся с вандализмом.

Депутат заметил, что чаще всего вандализмом занимаются молодые люди. Он рассказал, что это происходит из-за пагубного влияния компьютера.

«Молодым людям некуда девать энергию, плюс влияние компьютера. Стрелялки, убивалки, крушилки и громилки, где все безнаказанно, пытаются перенести в реальность», — заявил собеседник.

Полный материал о вандализме в Ростове читайте по ссылке.

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