На Ставрополье опровергли связи депутата думы с сетью АЗС «Октан»

В компании отреагировала на публикацию и пояснили, что бизнес Андрея Гонтаря процветает не благодаря поддержке отца-депутата, а только за счет грамотного управления и высокого уровня сервиса. Также в организации подчеркнули, что во всех госзакупках, в которых она победила, была честная конкуренция.