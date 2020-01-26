На Ставрополье опровергли связи депутата думы с сетью АЗС «Октан»

Ранее издание сообщало о победе «Ставпромкомплекта», которое работает под брендом сети АЗС НК «Октан», в тендере на поставку автомобильного топлива для ГКУ «Автобаза Правительства Ставропольского края». Кроме того, организация будет заправлять служебные автомобили краевой думы.
В компании отреагировала на публикацию и пояснили, что бизнес Андрея Гонтаря процветает не благодаря поддержке отца-депутата, а только за счет грамотного управления и высокого уровня сервиса. Также в организации подчеркнули, что во всех госзакупках, в которых она победила, была честная конкуренция.
«Все победы достаются нам в открытой и честной конкурентной борьбе», — уточнили в компании.