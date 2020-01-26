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На Ставрополье опровергли связи депутата думы с сетью АЗС «Октан»

26 января 2020, 12:50
Фото: НК "Октан"
Организация сына депутата думы Ставропольского края Юрия Гонтаря побеждает в государственных закупках не благодаря его помощи, пишет NewsTracker со ссылкой на заявление компании «Ставпромкомплект».

Ранее издание сообщало о победе «Ставпромкомплекта», которое работает под брендом сети АЗС НК «Октан», в тендере на поставку автомобильного топлива для ГКУ «Автобаза Правительства Ставропольского края». Кроме того, организация будет заправлять служебные автомобили краевой думы.

В компании отреагировала на публикацию и пояснили, что бизнес Андрея Гонтаря процветает не благодаря поддержке отца-депутата, а только за счет грамотного управления и высокого уровня сервиса. Также в организации подчеркнули, что во всех госзакупках, в которых она победила, была честная конкуренция.

«Все победы достаются нам в открытой и честной конкурентной борьбе», — уточнили в компании.

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