Регоператор в Таганроге скрывает новые цены от населения

В СМИ неоднократно появлялась информация, что стоимость вывоза мусора должна стать меньше, так как регоператорам теперь не надо платить НДС.
Местные жители начали интересоваться вопросом, сколько теперь они будут платить. На сайте «Экотранса» написано, что в 2020 году тариф составляет 537,1 рубля за кубометр.
Однако на портале не указано, сколько именно будут платить горожане. Поэтому для них это остается загадкой.
«А может у них просто некому правильно посчитать? Поговаривают, что у регионального оператора кадровый голод», — пишет издание.