Самарская компания сорвала поставку в Ростов 20 троллейбусов

В минувшем году департамент транспорта в рамках конкурсных процедур заключил договор с компанией «АВТОритет» из Самары. Однако поставку электротранспорта сорвали.
После этого департамент обратился к компании с претензией, после чего в Ростов привезли один троллейбус. Остальные машины доставят до конца первого квартала 2020 года.
«Глава администрации города взял ситуацию под личный контроль, перед ним отчитываются ежедневно. Такие ситуации повторяться не должны, идет срыв ввода новых маршрутов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что новые троллейбусы появятся на маршрутах № 7 И 17. Парк троллейбусов поручил пополнить глава региона Василий Голубев.