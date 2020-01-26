Тысячи жителей Ростова останутся без света на следующей неделе

В понедельник электричества не будет на улицах Школьная, Горсоветская, 26 Июня, Брестская, Печорская, Днепропетровская, Ровенская, Калинина, Содружества. Также это коснется улиц 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Учебная, Тибетская, Скифская, 2-я Краснодонская, Печенежская.