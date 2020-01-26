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Тысячи жителей Ростова останутся без света на следующей неделе

26 января 2020, 09:00
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланированы технические работы на оборудовании, что приведет к массовым отключениям электроэнергии, сообщает «Донэнерго».

В понедельник электричества не будет на улицах Школьная, Горсоветская, 26 Июня, Брестская, Печорская, Днепропетровская, Ровенская, Калинина, Содружества. Также это коснется улиц 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Учебная, Тибетская, Скифская, 2-я Краснодонская, Печенежская.

Во вторник обесточат дома по улицам Локомотивная, Катаева, Черепахина, Варфоломеева, Кржижановского, Герцена, Владиленская, Якуба Коласа, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская. Электричества не будет на улицах Кузнечная, Портовая, Судостроительная, в переулке Батумский.

В среду свет выключат по улицам Владикавказская, Красногвардейская, Бондаренко, Волгоградская, Бондаренко, Текучева, Муравьева, Булавина, в переулках Трудовой, Артельный, Громкий, Подсолнечный.

В четверг ограничения будут действовать на улицах Гайдара, Возрождения, Красногвардейская, Самойловская, Либкнехта. В пятницу электричество выключат по улицам Локомотивная, Катаева, Черепахина, Варфоломеева, Красноармейская.

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