Тысячи жителей Ростова останутся без света на следующей неделе

В понедельник электричества не будет на улицах Школьная, Горсоветская, 26 Июня, Брестская, Печорская, Днепропетровская, Ровенская, Калинина, Содружества. Также это коснется улиц 30-летия Октября, Задонская, Пескова, Учебная, Тибетская, Скифская, 2-я Краснодонская, Печенежская.
Во вторник обесточат дома по улицам Локомотивная, Катаева, Черепахина, Варфоломеева, Кржижановского, Герцена, Владиленская, Якуба Коласа, Гельца, Шатурская, Солидарности, Детская. Электричества не будет на улицах Кузнечная, Портовая, Судостроительная, в переулке Батумский.
В среду свет выключат по улицам Владикавказская, Красногвардейская, Бондаренко, Волгоградская, Бондаренко, Текучева, Муравьева, Булавина, в переулках Трудовой, Артельный, Громкий, Подсолнечный.
В четверг ограничения будут действовать на улицах Гайдара, Возрождения, Красногвардейская, Самойловская, Либкнехта. В пятницу электричество выключат по улицам Локомотивная, Катаева, Черепахина, Варфоломеева, Красноармейская.