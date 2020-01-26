Жители Ростовской области блокируют строительству мусорного комплекса

Местные жители договорились и организовали круглосуточное дежурство. Также они заставляют полицейских штрафовать водителей компании-застройщика.
Напомним, комплекс должен появиться рядом с хуторами Веселый, Хапры и Недвиговка. Работы проходят в рамках государственной программы по переходу на новую систему по обращению с отходами.
Люди уверены, что строительство навредит экологии, так как вредные вещества могут попасть в подземные воды, которые находятся под комплексом. Застройщик же заявляет, что ручья здесь не существует.
«Строительство началось с обмана, так как нам обещали, что сделают водопровод, проведут газ, построят клуб, дорогу. Но через несколько дней представители компании-застройщика „Чистый город“ все это опровергли», — заявили жители региона.
Они добавили, что им говорят об отсутствии стройки на данный момент. Но при этом проводятся земельные работы.
Компания не стала строить свою дорогу и машины начали ездить по территории, принадлежащей сельскому кооперативу. Люди блокируют движение большегрузов и вызывают полицейских для проверки документов. Некоторых водителей привлекают к ответственности за нарушения, в том числе за появившуюся грязь.
Глава инициативной группы Дмитрий Карейша рассказал, что нужно прийти к компромиссам. В том числе компании предлагали альтернативный участок для строительства. Для пользы жителей попросили отремонтировать медпункт и дать им медицинскую страховку на случай увеличения онкологических заболеваний.