rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Ростовской области блокируют строительству мусорного комплекса

26 января 2020, 15:10
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области жители нескольких хуторов решили помешать строительству мусорного комплекса и вырыли для этого траншею на дороге, сообщает «МБХ медиа».

Местные жители договорились и организовали круглосуточное дежурство. Также они заставляют полицейских штрафовать водителей компании-застройщика.

Напомним, комплекс должен появиться рядом с хуторами Веселый, Хапры и Недвиговка. Работы проходят в рамках государственной программы по переходу на новую систему по обращению с отходами.

Люди уверены, что строительство навредит экологии, так как вредные вещества могут попасть в подземные воды, которые находятся под комплексом. Застройщик же заявляет, что ручья здесь не существует.

«Строительство началось с обмана, так как нам обещали, что сделают водопровод, проведут газ, построят клуб, дорогу. Но через несколько дней представители компании-застройщика „Чистый город“ все это опровергли», — заявили жители региона.

Они добавили, что им говорят об отсутствии стройки на данный момент. Но при этом проводятся земельные работы.

Компания не стала строить свою дорогу и машины начали ездить по территории, принадлежащей сельскому кооперативу. Люди блокируют движение большегрузов и вызывают полицейских для проверки документов. Некоторых водителей привлекают к ответственности за нарушения, в том числе за появившуюся грязь.

Глава инициативной группы Дмитрий Карейша рассказал, что нужно прийти к компромиссам. В том числе компании предлагали альтернативный участок для строительства. Для пользы жителей попросили отремонтировать медпункт и дать им медицинскую страховку на случай увеличения онкологических заболеваний.

Материалы по теме
Четыре новых причала построят в порту Ростов до середины 2021 годаЛедовый дворец могут построить возле стадиона «Ростов-Арена»Более 12 млн квадратных метров жилья построили в Ростовской области за пять лет
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00