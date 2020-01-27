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Иномарка протаранила машину ДПС, которая приехала к месту ДТП под Ростовом

27 января 2020, 10:02
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Массовое ДТП с участием машины ДПС и фуры произошло на трассе недалеко от Ростова-на-Дону из-за сильного тумана, сообщили очевидцы в соцсетях.

Утром в понедельник, 27 января, на 40-м километре автодороги Ростов-Таганрог водитель ВАЗ-2112 решил пойти на обгон и столкнулся с большегрузом. После столкновения с фурой легковушка отлетела в Mitsubishi Lancer.

Участникам дорожно-транспортного происшествия вызвали к месту аварии экипаж ДПС. Когда автомобиль ГИБДД прибыл к месту происшествия, и инспекторы приступили к оформлению документов, в машину полиции влетел Hyundai Accent.

По данным очевидцев, массовое ДТП обошлось без жертв.

Ранее в Ростове-на-Дону в среду днем на Большой Садовой столкнулись семь автомобилей, в аварии пострадала женщина.

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#Новости#Происшествия
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