Иномарка протаранила машину ДПС, которая приехала к месту ДТП под Ростовом

Утром в понедельник, 27 января, на 40-м километре автодороги Ростов-Таганрог водитель ВАЗ-2112 решил пойти на обгон и столкнулся с большегрузом. После столкновения с фурой легковушка отлетела в Mitsubishi Lancer.
Участникам дорожно-транспортного происшествия вызвали к месту аварии экипаж ДПС. Когда автомобиль ГИБДД прибыл к месту происшествия, и инспекторы приступили к оформлению документов, в машину полиции влетел Hyundai Accent.
По данным очевидцев, массовое ДТП обошлось без жертв.
Ранее в Ростове-на-Дону в среду днем на Большой Садовой столкнулись семь автомобилей, в аварии пострадала женщина.